العثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية أعلى ترعة بالشرقية

عثر أهالي صان الحجر "اليوم" على جثة شاب مجهول الهوية طافية أعلى ترعة بدائرة المركز وتم إبلاغ الشرطة ونقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها بمشرحة االمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير امن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة صان الحجر بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية أعلى ترعة بوز الحوض. وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداي المعمل الجنائي للانتقال إلى مستشفى الأحرار وذلك لتصوير الجثمان المجهول وأخذ البصمة الخاصة به كم طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثة وبيان عما إذا كان المتوفي به إصابات من عدمه وتاريخ وتوقيت حدوثها وإذا كانت الوفاة جنائية أم طبيعية وسرعة عرض التقارير على النيابة فور الانتهاء منها.