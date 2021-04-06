7 سنوات إهانة وضرب.. شاب يلقي زوجته وطفله أسفل عجلات سيارة بالطريق الدائري والضحية "قاطعت أسرتها لأجله"

وكشف التقرير الطبي المبدئي عن إصابة الزوجة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، فيما أصيب طفلها بإنفجار في الكلية، وارتشاح على المخ، إضافة إلى إصابته بغيبوبة منذ وقت الحادث.





وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول سيدة ونجلها مصابين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري.





تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، توصلت إلى أن زوجها من دفعها أسفل عجلات السيارة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.





منتصف عام 2013، تزوجت "عبير"، فتاة عشرينية العمر من شاب يكبرها ببضع أعوام، ومعروف عنه سمعته الطيبة، لكن الزيجة لم تستمر أكثر من عام، لعدم توافق الزوجين، وانتهت بإنفصالهما قبل أن يرزقهما الله بأطفال، لتعود بعدها العشرينية إلى منزل أسرتها مرة أخرى للإقامة رفقتهم.إقامة العشرينية العمر لدى منزل أسرتها لم تدم طويلا، حيث تعرفت على شاب ثلاثيني العمر، يدعي " أحمد عارف"، ونشبت بينهما علاقة عاطفية حيث كان يقطن بنفس المنطقة سكنهم، إضافة إلى أنه شقيق صديقتها، وتزوجته قبل 7 سنوات، رغم رفض أسرتها الزواج منه، لسوء سمعته.انتقلت "عبير" للعيش رفقة زوجها الجديد، في عش الزوجية بمنطقة الطوابق، غربي محافظة الجيزة، وبعد أشهر قليلة من الزواج، حدث ما توقعته أسرتها، حيث كان دائم التعدي عليها بالضرب، حتى وصل الأمر إلى أنه تعدى عليها بالضرب بمطواة.. "قطع جسمها".قررت الزوجة الإنفصال عن" أحمد" بعد زواج استمر عامين، لتعود إلى منزل أسرتها مجددًا، لعدم قدرتها على تعمل العيش رفقته، لكن شاء القدر، أن تكتشف حملها بعد انفصالها عن زوجها، وتعود إليه مرة أخرى بعد إنجابها طفلها " ياسين" بدعوى تسجيله في السجل المدني.رفضت أسرة عبير رجوعها إلى زوجها، لكثرة تعديه عليها بالضرب واهانتها بين الحين والآخر، لكنها صممت على تنفيذ قرارها والعودة إليه مرة أخرى.. " عايزة ابني يعيش وسط أمه وأبوه".قاطعت العشرينية أسرتها، بسبب رجوعها لزوجها، وعاشت معه داخل عش الزوجية، رغم تعديه عليها بالضرب وسبها.. " متقدرش ترجع لأهلها تاني".أواخر الشهر الماضي، خرجت عبير رفقة زوجها ورفقتهما طفلهما "ياسين" وحال عودتهم إلى مسكنهم، اشترى رب الأسرة " فانوس رمضان"، لطفله، وحال سيرهم في طريقهم إلى منزلهم، وقعت مشاجرة بين الزوجين، أعلى الطريق الدائري "بالقرب من نزلة حي الهرم".اشتد الشجار بين الزوجين، وتعدى كلا منهما بالضرب على الاخر، وأثناء ذلك، دفعها الزوج إلى الخلف، كادت أن تصدمها سيارة نقل "لوري"، لكن العناية الإلهية أنقذتها، وأثناء ذلك تصادف قدوم سيارة ملاكي تسير بسرعة عالية، اصطدمت بها ونجلها.أسرع الزوج لإسعاف زوجته وطفله، ونقلهما إلى مستشفى الهرم، وطلب منها ألا تخبر أحدًا أنه دفعها للخلف حال مشاجرته معها ما تسبب في إصابتها، لكن هناك كُشف سره.