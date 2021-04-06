تعرف على مواعيد الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) النقاب عن مواعيد وترتيب مباريات مرحلة المجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.









وتواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة السادسة بجوار كلا من أنجولا والجابون وليبيا.









وفي حالة إذا تصدرت مصر مجموعتها فإنها ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى من أجل خوض مباراتي الذهاب والعودة لتحديد المتأهل إلى كأس العالم.









ومن المقرر أن تتأهل 10 منتخبات إلى الدور الفاصل الذي ستقام مبارياته بنظام مباريات الذهاب والعودة من أجل التعرف على الممثلين الخمسة لأفريقيا في كأس العالم.









وسيبدأ الفراعنة أولى مواجهتهم في دور المجموعات في شهر يونيو المقبل قبل أن يختتموا هذا الدور في شهر أكتوبر المقبل. ويستعرض الفجر الرياضي مواعيد الجولات الست للمنتخب الوطني في مرحلة دور المجموعات :





- الجولة الأولى : مصر وأنجولا ستكون أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

- الجولة الثانية : الجابون ومصر ستكون أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

- الجولة الثالثة : مصر وليبيا ستكون أحد أيام1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

- الجولة الرابعة : ليبيا ومصر ستكون أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021

- الجولة الخامسة : أنجولا ومصر ستكون أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021

- الجولة السادسة : مصر والجابون ستكون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021



