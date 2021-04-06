المشدد 10 سنوات لمتهم قتل مزارع بسبب مروى أرض زراعية بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء أمس متهم بقتل مزارع بسبب خلاف على مروى أرض زراعية بالسجن المشدد 10 سنوات بمركز ديرب نجم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام وعضوية المستشاريين "محمد سراج الدين محمد وأحمد سمير سليم" وسكرتارية فليبس صبحي.



تعود أحداث القضية رقم 23270 لسنة 2016 مركز شرطة ديرب نجم والمقيدة برقم 1018 لسنة 2016 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركزشرطة ديرب نجم يفيد بوفاة "محمد. ع. م. ا " مزرع ومقيم ديرب نجم إثر إصابته بجرح في رأأسه والتعدي عليه بالضرب "تعدي آخرين".



انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء الفحوصات والاجراءات اللازم واتهمت أسرة المتوفي " عبده. ي. ر. ع. ح " بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بالاشتراك مع آثنين آخرين.



وبسؤال "فوقية. س. أ. م " 53 عاما ربة منزل ومقيمة عزبة محمود باشا طاهر منشأة صهبرة بدائرة مركز ديرب نجم شهدت بأنه أثناء تواجدها بمحل الواقعة أبصرت المجني عليه متوجها لابطال ماكينة الري الخاصة بالمتهم استخدامه المروى الخاص به وعلى أثر ذلك تعدى عليه بالضرب بأداة خشبية ما أدى لوفاته.