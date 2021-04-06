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الداخلية تواصل المشاركة في الإحتفال بيوم اليتيم (صور)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل وزارة الداخلية تواصل المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

فقد حرصت وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات وجهات الوزارة على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم أبريل 2021) وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية فى عدة مديريات منها: مديرية أمن الغربية وأسيوط والدقهلية والمنيا وجنوب سيناء وقنا وأسوان وسوهاج وقنا والقليوبية.

وقد لاقى ذلك إستحسانًا من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.  


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