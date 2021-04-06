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"بفتخر إني اكتشفت مخرج عظيم زيك"..تامر حسني يوجه رسالة مليئة بالحب لـ محمد سامي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان تامر حسني رسالة مليئة بالحب للمخرج محمد سامي بعدما وصفه الأخير بأنه "وش الخير" عليه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر حسني صورة للمنشور الذي كتبه المخرج محمد سامي، وعلق عليه قائلاً :"يا حبيبي يا محمد يا متربي يا أصيل انا اللي طول عمري بفتخر إني قدمتك و إكتشفت مخرج عظيم زيك".

وتابع تامر حسني قائلاً :"بعون الله صاحب أكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم لإن شاء الله نسل الأغراب وكل اللي جاي ، مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني( إبني )، ربنا ينجحك و يفرح قلبك يا حبيبي بكل شغلك".

وكان المخرج محمد سامي قد وجه رسالة للفنان تامر حسني، بعدما قام بتسجيل تتر مسلسله الجديد"نسل الأغراب "، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "، حيث نشر صورة جمعته به والفنان أحمد السقا، وعلق عليها قائلاً :" تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول ، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي إكتشفني في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني".

وتابع محمد سامي قائلًا :"تامر يغني تتر نسل الأغراب و الرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".

مسلسل"نسل الأغراب"بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، نجلاء بدر، مي عمر، محمد دياب، سلوى عثمان، فردوس عبد الحميد، هدير عبد الناصر، عماد زيادة، إدوارد، محمد جمعة، محمد مهران، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه حصريًا على شاشة قنوات دي إم سي.

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