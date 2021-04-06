تنفيذ 80120 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 166 قطعة سلاح نارى، بحوزة 134 متهم وذلك على النحو التالى:



رشاش.

14 بندقية آلية.

22 بندقية خرطوش.

10 طبنجات.

119 فرد محلى.

188 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

159 قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 80120 حكم قضائى متنوع بإجمالى 6205 محكوم عليهم وذلك على النحو التالى:



(358) حكم جناية.

(23378) حكم حبس جزئى.

(4604) حكم حبس مستأنف.

(40312) حكم غرامة.

(11468) مخالفة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان، إرتكبا (7) حوادث نشل.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (175) قضية مخدرات.. بإجمالى (194) متهم، ضُبط خلالها الآتى:



كمية من مخدر البانجو وزنت (34٫610 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8٫624 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫359 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫455 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (518 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (942 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (7٫050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (80 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (5 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (200 جرام).

عدد (2162) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (29) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (303) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركابات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 3 دراجات نارية - سيارة ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25834) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال فحص السائقين: فحص (75) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.







شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-