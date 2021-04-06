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موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.


وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا beIN 4K HDR، beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

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