متابعة دورية لأعمال الرصف والتطوير بمراكز ومدن المنوفية



💥تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف اعمال وضع طبقة الأساس بشارع شاهين تمهيدًا لأعمال الرصف بمعرفه مديرية الطرق، كما قام بمتابعة أعمال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بشارع بورسعيد والجيش وعزبه ناصف للتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمدينة، مشيرًا إلي أنه سيتم رفع كفاءة ورصف طريق منوف - منشأة سلطان وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وغاز مصر والمصرية للاتصالات.



كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال الرصف بطريق الباجور - القناطر الخيرية بنطاق زمام كفر الخضرة تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، فضلا عن متابعة أعمال الرصف بشارع الجلاء مدخل مسجد شهاب الدين، مؤكدا على أن أعمال الرصف تسير علي قدم وساق وفق الخطة الموضوعة والجداول الزمنية المقرر.



وقام رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمتابعة إستكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع المتفرعة لشارع الجمهورية ومصطفى كامل، وكذا رفع مطابق الصرف الصحي وعمل غرف لمياه الأمطار، فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال الرصف بطريق طبلوها - كفر القلشى للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة لمعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومن أهمها أعمال رصف الطرق باعتبار قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة لدفع عملية التنمية المستدامة.