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ولي عهد أبوظبي يعلن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:15 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أعلن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الاثنين، عن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت شركة الطاقة الإماراتية "نواة"، أعلنت في وقت سابق، عن وصول مفاعل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى 50% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

 

وتم ذلك في إطار عملية اختبار الطاقة التصاعدي، ويعد خطوة مهمة نحو التشغيل التجاري.

 

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش الدورة السنوية العادية  الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث استضافت الإمارات فعالية حملت عنوان "البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. رحلة نجاح".

 

وجاء ذلك بعد مرور شهر واحد على استكمال عملية الربط الآمن للمحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية.

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