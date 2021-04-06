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ننشر جهود الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري مجهولة المصدر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط طن دقيق فاخر – 4 طن مواد غذائية "فيجتار" – 175 كيلو جرام جلوتامات الصوديوم – 150 كيلو ملح طعام – 100 كيلو جرام ثوم بودرة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 5000 إستيكر – 120 عبوة فارغة – 20 ماكينة " طحن – تغليف" بحوزة صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مُستخدمًا علامات تجارية مقلدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ننشر جهود الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري مجهولة المصدر
ننشر جهود الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري مجهولة المصدر
ننشر جهود الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري مجهولة المصدر
ننشر جهود الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري مجهولة المصدر
ننشر جهود الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري مجهولة المصدر
ننشر جهود الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري مجهولة المصدر

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