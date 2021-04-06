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المصرف العراقي للتجارة يوقع اتفاقية لتمويل استيراد السلع السعودية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
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وقال المصرف، في بيان، إنه تم توقيع الاتفاقية أثناء الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له مؤخراً للمملكة.

وأضاف المصرف، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء ضمن مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين العراقي والسعودي في مجالات متعددة، منها اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وكذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الجانبين العراقي والسعودي، واتفاقية تجارية في تمويل الصادرات السعودية.

وأوضح المصرف العراقي للتجارة، أنه سيتم نشر آلية عمل وشروط وضوابط الاستفادة من منافع توقيع اتفاقية خط التمويل لاستيراد السلع والخدمات السعودية التي وقعها المصرف لدعم الشركات العراقية والسعودية قريباً.

وأعلن الصندوق السعودي للتنمية، أمس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن توقيع رئيس مجلس إدارة الصندوق، أحمد الخطيب، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية العراقي، علي علاوي، يوم الأربعاء 31 مارس الماضي، اتفاقية تمويل صادرات بمبلغ 50 مليون دولار مع المصرف العراقي للتجارة، على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي للمملكة.

ووقع وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي، اتفاقيات بمجال الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات، مع نظيره السعودي، محمد الجدعان، على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية.

وافتتح المصرف العراقي للتجارة، في 18 أبريل 2019م، أول فرع مصرفي له خارج العراق بالمملكة العربية السعودية، بعد أن افتتح مكتباً تمثيلياً في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات في نهاية عام 2017م.

وجاء افتتاح فرع المصرف بالسعودية؛ في إطار تفعيل وإنعاش الحركة والنشاط المصرفي والتجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويتخذ الفرع الجديد للمصرف العاصمة السعودية الرياض مقراً له.

وتعمل الحكومة العراقية على تنفيذ العديد من المشاريع في المملكة العربية السعودية، تتضمن مجموعة واسعة من المجالات؛ بهدف تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.


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