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وزيرة الصحة تشهد تطعيم المرشدين بقناة السويس بلقاح فيروس كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وزيرة الصحة توجه الشكر للعاملين بهيئة قناة السويس التي أثبتت للعالم كله أهميتها كشريان أساسي للتجارة العالمية

وزيرة الصحة تؤكد حرص الدولة على إدارة الجائحة بالتوازي مع النمو الاقتصادي

وزيرة الصحة: بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة في البحر الأحمر وجنوب سيناء

رئيس هيئة قناة السويس يتوجه بالشكر لوزيرة الصحة لوضع العاملين بقناة السويس ضمن الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تطعيم السادة المرشدين العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، من داخل مستشفى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكافة العاملين بهيئة قناة السويس، للجهود التي يبذلونها، مؤكدة أهمية قناة السويس التي أثبتت للعالم كله أهميتها كشريان أساسي للتجارة العالمية، لافتة إلي حرص الدولة على إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بالتوازي مع النمو الاقتصادي حيث إن الاهتمام بالصحة العامة له أثر كبير على الاقتصاد.

وأشارت الوزيرة إلى أنه جاري تطعيم المرشدين والأطقم الطبية وكافة العاملين بهيئة قناة السويس تباعًا، لافتة إلى بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بالإضافة إلى العاملين في "مصر للطيران"، بلقاحات فيروس كورونا، بما يساهم في توافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.

ولفتت الوزيرة إلي حرص الدولة على التوازن بين الأنشطة الاقتصادية وعدم الإغلاق الكامل لأنشطة الدولة المختلفة ضمن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا في العالم.

ومن جانبه، تقدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على الجهد المبذول للحفاظ على صحة المصريين والخطوات المبذولة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وجهود مصر في القطاع الصحي في عدد من الدول الأفريقية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أشاد بحرصها الدائم على التواجد في كافة الفعاليات ووضع العاملين بقناة السويس وخاصة من يتعاملون مع السفن العابرة ضمن الفئات المستحقة بالحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أهمية تطعيم السادة المرشدين العاملين بهيئة قناة السويس، والأطقم الطبية بمستشفيات الهيئة ومراجعي حمولات ورسوم السفن وعمال الرباط ثم العاملين بالهيئة تباعًا، معربًا عن تمنياته بنجاح جهود حملات التطعيم وتحقيق النتائج المرغوبة، مثمنا جهود كافة العاملين بالهيئة خلال الفترة الماضية، والسادة المرشدين بصفة خاصة لمواصلتهم العمل ليل نهار على مدار الايام الماضية لضمان انتظام حركة الملاحة بقناة السويس.
وزيرة الصحة تشهد تطعيم المرشدين بقناة السويس بلقاح فيروس كورونا
وزيرة الصحة تشهد تطعيم المرشدين بقناة السويس بلقاح فيروس كورونا
وزيرة الصحة تشهد تطعيم المرشدين بقناة السويس بلقاح فيروس كورونا
وزيرة الصحة تشهد تطعيم المرشدين بقناة السويس بلقاح فيروس كورونا
وزيرة الصحة تشهد تطعيم المرشدين بقناة السويس بلقاح فيروس كورونا
وزيرة الصحة تشهد تطعيم المرشدين بقناة السويس بلقاح فيروس كورونا

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