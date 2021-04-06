إخلاء سبيل 10 متهمين من أصدقاء حسن شاكوش

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر أول اليوم الثلاثاء بقضية المطرب الشعبي حسن شاكوش الاستعلام من حي شرق مدينة نصر بأن المنشأة قد صدر لها ترخيص من عدمه وبيان وبيان إذ كان تم تحرير محضر مخلفات لتلك المنشاه وفي حاله الأولى بيان المخالفات بالأرقام



كما امرت باخلاء سبيل ١٠ من المتهمين بكفالة الف جنية





كانت قد أغلقت الأجهزة الأمنية أمس الأحد، “كوفي شوب” مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل، وتبين إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش “كوفي شوب”، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفي شوب.



وبالفحص تبين مخالفته، وعدم حصوله على تراخيص، واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.