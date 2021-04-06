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ضبط كمية كبيرة من علب السجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.

أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط كمية كبيرة من علب السجائر وتبغ وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة تاجر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية وذلك حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة القسم.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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