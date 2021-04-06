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ضبط 1293 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1293 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
ضبط 2 طن "لحوم مُجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 6،55 طن "سكر – أرز" معبأ داخل شكائر وعبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروع بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 3 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخللات بمحافظة الغربية

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية لإستيلائه على 4،222،715 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء

ضبط 2 طن "أرز تموينى" مخصص للصرف على البطاقات التموينية به نقص فى أوزان العبوات المسلمة إليه بمقدار 1000 إلى 1500 جرام فى الباكته الواحدة زنة 20 كيلو جرام، قدرت بقيمة مالية 16000 جنيه تمهيدًا لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية بقصد بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة أمين عهدة لمخزن لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القاهرة.

ضبط مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة بحوزته 1٫2 طن سكر تموينى – 325 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء.

ضبط 3،82 طن "مسحوق غسيل" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مسجلة غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة أمين عهدة لمخزن لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القاهرة.

ضبط المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة وبحوزته 35350 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مهربة جمركيًا وغير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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