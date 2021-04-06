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ضبط متهمين بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما فى مجال الإتجار بالمخدرات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ
بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 40 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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