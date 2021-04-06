بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة في البحر الأحمر وجنوب سيناء بلقاح كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أنه جاري تطعيم المرشدين والأطقم الطبية وكافة العاملين بهيئة قناة السويس تباعًا، بلقاح كورونا، لافتة إلى بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بالإضافة إلى العاملين في "مصر للطيران"، بلقاحات فيروس كورونا، بما يساهم في توافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.



ولفتت الوزيرة إلي حرص الدولة على التوازن بين الأنشطة الاقتصادية وعدم الإغلاق الكامل لأنشطة الدولة المختلفة ضمن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا في العالم.



جاء ذلك أثناء تواجد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

خلال تطعيم المرشدين العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، من داخل مستشفى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

