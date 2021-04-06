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وزير الشباب والرياضة الجنوب سوداني يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استقبلت الدكتورة  رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الأمس الاثنين 5أبريل د. ألبِينُو بُول وزير الشباب والرياضة لدولة جنوب السودان؛ للتعرف على الأكاديمية الوطنية للتدريب ودورها في تأهيل الكوادر الشبابية ولبحث سبل التعاون بينهما.

رحبت الدكتورة رشا راغب بالسيد الوزير وبالوفد المرافق له، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء وعن تمثيل أربعة من جنوب السودان في اثنين من البرامج التي تقدمها الأكاديمية، ثم صحبت د. رشا راغب السيد الوزير والوفد المرافق له في جولة سريعة لتفقد مشروع تطوير مباني الأكاديمية التي يتم تجهيزها؛ لتتوافق مع المعايير العالمية للمباني الخلاقة والمبدعة لتشجيع التعليم والابتكار داخل القاعات الدراسية.

عرضت  رشا مقدمة تعريفية عن نشأة الأكاديمية الوطنية المشروع القومي المصري لبناء الإنسان وعن مجمل الأنشطة التي قدمتها خلال العامين الماضيين، ثم تم عرض فيلم وثائقي عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة وأغنية "إفريقيا التي نريدها" التي أعدها وقدمها شباب البرنامج تحت إشراف الأكاديمية الوطنية، تلا ذلك لقاء مفتوح مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد أحمد منسي".
من جانبه أوضح د. ألبينو أنه من المتابعين للأكاديمية الوطنية على صفحاتها الرسمية كاليوتيوب وعلى وسائل الإعلام المصرية، وأنه شاهد تخريج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وأضاف: "فكرة الأكاديمية ممتازة جدًا وتحتاج إلى أن تُصَدَّر"، وتحدث عن أن التأهيل للقيادة لشباب مصر مهم جدًا؛ لأن مصر دولة لها تاريخ عريق، والشباب المصري واعي جدًا".

كما أكد  ألبينو أن مصر منذ عهد السادات وحتى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصصت نسبة محددة من المنح الدراسية لشباب جنوب السودان، مما أثمر عن الكثير من القيادات في جنوب السودان على رأسهم نائب رئيس الجمهورية الحالي الذي تخرج من جامعة الزقازيق وأيضًا وزير خارجية جنوب السودان الأسبق وكذلك الكثير من الأطباء والمهندسين، وأوضح أنه يسعى لعقد اتفاقية مع جامعة الإسكندرية لإيفاد مدربين وأساتذة في المجال الرياضي، وقال: "الرياضة هي لغة مشتركة بين كل القبائل؛ لذلك هي أقرب مشروع لوحدة شعب جنوب السودان وغسل القبلية من أفكار الشباب".  

صرح د. ألبينو أن قرار الحكومة المصرية ببناء مركز لتدريب وتأهيل الشباب في جوبا في جنوب السودان هو من أكثر الأشياء الرائعة التي لاقاها من د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري؛ ليكون بداية الانطلاقة في جنوب السودان، وأضاف: "نحن جنوب السودان ومصر نشرب من النيل نفسه، فالتكامل بين الدولتين مهم جدًا؛ حتى نضمن أن تستفيد جميع الأجيال القادمة".

في الختام دعا السيد الوزير د. رشا راغب لحضور حفلة للقاء جميع المجموعات التي حضرت من جنوب السودان ممثلةً عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد قوبل ذلك بالترحاب.

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدرب في الدفعة الثانية الذين تلقوا التدريب الميداني في 3 أكتوبر الماضي واستمر لمدة شهر في جميع المحافظات، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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