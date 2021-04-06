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مأموريات من قطاع الأحوال المدنية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى تلبيةً لإلتماسات عدد من المواطنين، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ محال إقامتهم – المستشفيات وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

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