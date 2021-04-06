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مطالبات من خبير آثار بعد الموكب يجب أن نرتقي في كل مجالاتنا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، إنه لابد لأى شعب من مشروع قومى يلتف حوله الجميع لتحقيقه ويكون هو الهدف الأسمى لهذا الشعب، وذلك منذ عصر مصر القديمة حيث كان بناء الهرم مشروعًا قوميًا يتكاتف فيه شعب مصر مع ملكه المحبوب خوفو.

واشار ريحان إلى أن خوفو هو "خنوم خو آف وى" بمعنى خنوم يحمينى، وقد أنتج المصريون أعظم أثر فى العالم، وحديثًا تكاتف شعب مصر بعد نكسة 1967 وكان مشروعه القومى هو النصر ورد الاعتبار وكانت معركة أكتوبر الفاصلة نتيجة هذا المشروع تبعتها معركة السلام وكانت الجزء التكميلى لنصر أكتوبر.

وتابع ريحان، منذ أكتوبر لم نجد مشروعًا قومىًا يلتف حوله الشعب بحب جارف مع قيادته السياسية ليضعه هدفه الأسمى ورغم كل الإنجازات حولنا منذ قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والملموسة لدى الجميع ولكن خلق شعور وطني وإحساس قومي وعاطفة جياشة للتفاعل مع هذه الإنجازات ودمجها فى مشروع قومى لدولة تحت مسمى "حب الوطن يصنع المستحيل".

واطلقت شرارة هذا المشروع مع انطلاق موكب المومياوات الملكية حين وصلت الرسالة لكل فرد فى مصر الأطفال قبل الصغار بإحساسهم الصادق والفيّاض بقيمة حضارتهم وعظمة بلادهم وحكمة قائدهم الذى صنع مجدًا أشاد به العالم وسيشيد به إلى ما لانهاية لا يقل قيمة عمن صنعوه ملوك مصر العظماء باعتباره امتدادًا لهم.

ومن هذا المنطلق يطالب الدكتور ريحان بأن تكون نقطة البداية لهذا المشروع يوم 3 أبريل لتعمل كل أجهزة الدولة والإعلام على استمرار هذه الصيحة وهذه الشرارة الذى أطلقها رئيس مصر فى منظر رائع وهو يسير بمتحف الحضارة ليستقبل ملوك مصر ليعلن للعالم أن مصر ولدت من جديد فى هذا اليوم

كما يطالب بتدريس مادة الحضارة فى كل مراحل التعليم وفى الجامعات وأن تكون زيارة الآثار واجبة على الجميع وأن يكتب عنها التلاميذ ويتم تقيمهم كنشاط خاص رئيسى ضمن المناهج الدراسية

وطالب ريحان بأن تبدأ كل أجهزة الدولة فى نشر الوعى الحضاري والسياحي في كل مكان والسمو بكل مناحي الحياة الحضارية من فنون وأداب وموسيقى ومحاربة كل مظاهر التلوث السمعي والبصري بعد مشاهدتنا لكل هذه الجمال وسماعنا لعذوبة الموسيقى الراقية مما يعنى أننا قادرون على صنع وخلق الجمال وأن تنتشر الفنون التشكيلية خارج القاعات والمعارض المغلقة لتزين الميادين وجدران المترو بدلًا من الإعلانات المنفرة وتزين مياديننا اللوحات والنافورات وأن تمنع كل مظاهر العبث بجمال مصر وأن نخلق بانوراما جمالية لكل موقع سياحي وأثري في مصر وكل مكان في مصر هو موقع سياحي.

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مصر المومياوات الملكيه الموميا السياحة الاثار

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