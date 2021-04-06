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قيمتها 6 ملايين و500 ألف.. فرج عامر يكشف لوفد البرلمان عن أغلى محطة وقود في مصر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة ، إنه أول نادي في مصر يطبق قانون الاستثمار الرياضي ، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة فى ذلك الملف قائلا : " قمنا بتأجير اغلي بنزينة في مصر ".

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الشياب والرياضة بمجلس النواب ، لنادي سموحة في إطار الجولة التي تقوم بها لزيارة عدد من مراكز الشباب بمحافظة الاسكندرية .

وقال فرج عامر ، ان شركة نادي سموحة ، استطاعت الحصول علي أرض سكنية بمدينة العلمين الجديدة ، وسيتم انشاء مدينة سكنية فيها علي احدث مستوي ، لافتا الي انه تم الانتهاء من بيه 50% من المدينة خلال ساعتين فقط من فتح باب التقديم ، ووصلت نسبة البيع حاليا 70٪؜.

وأضاف :  قمنا بتأجير  أغلي بنزينة " محطة وقود " في مصر بقيمة 6 مليون و500 ألف لافتا الي أن البنزينة الأغلي كانت بمنطقة الزمالك  بالجيزة ووصل سعرها الي 3 مليون و500 ألف ".

وأشار فرج عامر ، إلي أن النادي كان ملزم بدفع مبلغ 51 مليون جنيه شهريا الحكومة سعر أرض العلمين والضرائب وغيرها ، ولكنها انخفضت الي 31 مليون جنيه ، عقب جائحة كورونا مشيرا الي ان  شركة النادي ستقوم بانشاء اول فندق ذكي بمدينة العلمين ".

من جانبها أشادت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بالجهود المبذولة من قبل مجلس ادارة نادي سموحة ، برئاسة المهندس فرج عامر ، وهو ما انعكس علي ظهور النادي بصورة مشرفة ، علي مستوى الانشاءات وخدمة الاعضاء .

وتفقدت اللجنة عدد من المنشآت الرياضية ،بالنادي  تضمنت ملعب البولينج ومجمع حمامات السباحة ، وملاعب كرة القدم .
ويضم وفد لجنة الشباب  الذي  يترأسه النانب محمود حسين  رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي امين سر اللجنة - درويش مرعي حازم امام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني 
 والنائب محمود توشكي ‫ وغادة علي وهادية منسي وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .

وشارك من نواب الاسكندرية عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ، رزقي راغب ، سامح السائح ، طارق السيد .

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وفد البرلمان محطة وقود في مصر مجلس النواب فرج عامر شباب البرلمان

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