قيمتها 6 ملايين و500 ألف.. فرج عامر يكشف لوفد البرلمان عن أغلى محطة وقود في مصر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة ، إنه أول نادي في مصر يطبق قانون الاستثمار الرياضي ، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة فى ذلك الملف قائلا : " قمنا بتأجير اغلي بنزينة في مصر ".





جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الشياب والرياضة بمجلس النواب ، لنادي سموحة في إطار الجولة التي تقوم بها لزيارة عدد من مراكز الشباب بمحافظة الاسكندرية .





وقال فرج عامر ، ان شركة نادي سموحة ، استطاعت الحصول علي أرض سكنية بمدينة العلمين الجديدة ، وسيتم انشاء مدينة سكنية فيها علي احدث مستوي ، لافتا الي انه تم الانتهاء من بيه 50% من المدينة خلال ساعتين فقط من فتح باب التقديم ، ووصلت نسبة البيع حاليا 70٪؜.





وأضاف : قمنا بتأجير أغلي بنزينة " محطة وقود " في مصر بقيمة 6 مليون و500 ألف لافتا الي أن البنزينة الأغلي كانت بمنطقة الزمالك بالجيزة ووصل سعرها الي 3 مليون و500 ألف ".





وأشار فرج عامر ، إلي أن النادي كان ملزم بدفع مبلغ 51 مليون جنيه شهريا الحكومة سعر أرض العلمين والضرائب وغيرها ، ولكنها انخفضت الي 31 مليون جنيه ، عقب جائحة كورونا مشيرا الي ان شركة النادي ستقوم بانشاء اول فندق ذكي بمدينة العلمين ".





من جانبها أشادت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بالجهود المبذولة من قبل مجلس ادارة نادي سموحة ، برئاسة المهندس فرج عامر ، وهو ما انعكس علي ظهور النادي بصورة مشرفة ، علي مستوى الانشاءات وخدمة الاعضاء .





وتفقدت اللجنة عدد من المنشآت الرياضية ،بالنادي تضمنت ملعب البولينج ومجمع حمامات السباحة ، وملاعب كرة القدم .

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي امين سر اللجنة - درويش مرعي حازم امام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني

والنائب محمود توشكي ‫ وغادة علي وهادية منسي وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .



