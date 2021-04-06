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وفاة الفنان البريطاني بول ريتر عن عمر ناهز الـ 54 عامًا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان البريطاني بول ريتر، عن عمر يناهز الـ 54 عامًا، وذلك نتيجة لإصابته بورم في المخ، وذلك حسبما أعلنته صحيفة الجارديان، نقلاً عن مدير أعماله.

قال وكيل أعماله أن الفنان البريطاني بول ريتر توفي في منزله، بجواره زوجته بولي وأبنائه فرانك ونوح.

الفنان البريطاني بول ريتر كان ممثلاً مسرحيًا موهوبًا، وترشح للعديد من الجوائز المسرحية منها جائزة توني عام 2009، وأوليفيه عام 2006، ولعب العديد من الأدوار المتنوعة.

شارك بول ريتر في العديد من الأعمال الناجحة منها المسلسل الحاصد للجوائز Chernobyl، الذي أعاد إحياء حادثة تشرنوبل التي راح ضحيتها الآلاف، كما أنه شارك في فيلم جيمس بوند Quantum of Solaceعام 2008، مع دانيال كريج، وفي العام التالي شارك في نسخة فيلم Harry Potter and the Half-Blood Prince.

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