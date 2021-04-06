النسر مقلوب.. "رياضة النواب" تطالب بتعديل وضعية علم مصر بقاعة استاد الإسكندرية

شهدت زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لاستاد الاسكندرية ، واقعة طريفة تتعلق بعلم مصر ، الذي وضعته هيئة الاستاد في قاعة المؤتمرات الصحفية .





فبينما كان يجلس علي منصة القاعة ، الدكتور محمود حسين ، ورئيس هيئة الاستاد ووكيل وزارة الشباب بالاسكندرية ، كشف النائب خالد بدوي ، عضو اللجنة عن وضع النسر الموجود علي علم مصر بشكل معكوس .





وطالب الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب من رئيس هيئة الاستاد سرعة استبدال العلم بعلم آخر قائلا :" وضعية النسر علي العلم خطأ واتجاه الرأس جهة اليمين ليست صحيحة .. ويجب تدارك الأمر "





وفي سياق متصل تفقدت اللجنة عدد من المنشأت داخل استاد الاسكندرية ، منها الصالة المغطاة ، التي توقف الاعمال بها منذ عام وهو ما رفع تكلفة ميزانياتها من 50 مليون جنيه الي 80 مليون وهو الأمر الذي اعتبره رئيس اللجنة اهدارا للمال العام ويستوجب المحاسبة.





وشدد رئيس لجنة الشباب علي ان ستاد الاسكندرية من افضل استادات مصر وافريقيا ، متعهدا بالعمل علي ادراج مبلغ ال80 مليون جنيه التي تحتاجهم الصالة المغطاة في الموازنة الجديدة .









ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة بكلا من النائب حسام غالي امين سر اللجنة - درويش مرعي حازم امام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني

والنائب محمود توشكي ‫ وغادة علي وهادية منسي وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .



