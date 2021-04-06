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تفاصيل جديدة بشأن حضور شيكابالا لقمة الأهلي والزمالك

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:30 م
شيكابالا
شيكابالا
الفجر الرياضي
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أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، كواليس حضور محمود عبد الرازق شيكابالا إلى مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال طلبة في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن لاعبي كرة القدم يتابعون كرة السلة وهو أمر يسعدنا بالتأكيد بسبب شعبيتهم الكبيرة وتسويق كبير للعبة.

وأضاف أنه في رأيه انه لا مانع من حضور شيكابالا وحازم إمام لحضور مباراة الزمالك والأهلي ولكن كان هناك آخرين حاضرين في المدرجات.

وواصل أن الأهلي تمسك بتطبيق اللائحة والزمالك رأى أنه من الصعب أن يوجه الشكر لشيكابالا وحازم إمام ويطالبهما بالخروج من الملعب.

وتابع أنه لم يحضر قرار مجلس الإدارة أثناء توقيع العقوبات ولكنني وافقت على العقوبات التي حددها الاتحاد. 


وأتم أن العقوبات التي تم توقيعها على الزمالك جاءت بالإجماع من جانب مجلس الإدارة خلال الاجتماع.

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