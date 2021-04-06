التموين توضح حجم التخفيضات وأسعار السلع الأساسية بمعرض "أهلًا رمضان" (فيديو)

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، إنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية تم زيادة منافذ توزيع السلع لـ 2100 منفذ ضمن سلسلة معرض "أهلًا رمضان"، من خلال القطاع الخاص ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.





وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم اشتراك 1000 فرع لجمعيتي تجوب جميع أنحار القرى والشوارع والنجوع ليصل معرض اهلًا رمضان بكل شارع؛ لمنع التزاحم في ظل تطبيق إجراءات كورونا.





ونوه، بأنه تم افتتاح المعرض الرئيسي الأحد الماضي، وبالأمس كان هناك اقبال شديد ومتميز، وهناك حالة رضا من المواطن المصري، منوهة بأن هناك مخزون استراتيجي من بعض السلع يصل لـ 10 شهور وسلع أخرى لـ 18 شهر، مشددًا على أننا لدينا مخزون استراتيجي آمن جدًا، والسلع متوفرة بشكل كبير، ومعرض "أهلا رمضان" به نسب خصم 18-28% وبعض السلع تصل نسبة الخصم لـ 30%.



