الجمعة.. فارس الدراما العربية أحمد عبد العزيز يكشف أسرار مسيرته بـ"واحد من الناس" على الحياة





في حلقة فنية خاصة يحل فارس الدراما العربية النجم احمد عبد العزيز ضيفا علي الاعلامي د. عمرو الليثي في العاشرة مساءً الجمعة المقبلة ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، ويكشف أسرار وكواليس وحكايات جديدة عن شخصياتة الدرامية التي عاشت في وجدان المشاهدين ومنها " يوسف الضوي - بدري بدار - سيف الدولة الحمداني ، انور السادات -محمد عبدة -سليم العطار "



كما يكشف و لأول مرة عن أزماته الشخصية بعيدًا عن الفن وأسرار خاصة عن حياته الشخصية وأسرته، وأصعب اللحظات في حياته لوفاة والده، كما يكشف عن علاقتة بيوسف شاهين وخيري بشارة ويوجة رسائل هامة لأصدقائه من النجوم.





