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رئيس الحكومة الإيطالية: يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:54 م
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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قال رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي، إنه يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.

 

وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية الموجودة في البلاد.

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