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ضبط "غراب" المتهم الرئيسي بقتل شهداء الشهامة في قنا أثناء الاختباء عند خطيبته

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ضبطت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بمحافظة قنا، برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس المباحث، المتهم الرئيسي في واقعة مقتل شهداء الشهامة بقرية كوم السيد التابعة للوحدة المحلية بقرية أولاد نجم بنجع حمادي.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بمقتل موظف بالكهرباء ونجله وصاحب مقهى بطلق ناري على يد لصوص مجهولين بأولاد نجم في نجع حمادي.

وكشفت التحريات أن الحادث أسفر عن مصرع الهواري نظير عبد العاطي صديق، 40 عامًا، موظف بالكهرباء، ونجله عمار، 16 عامًا، وعبد الرشيد شعبان محمد، 47 توفي بعد دخوله المستشفى.

وكشفت التحريات برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المجني عليهم تصدوا للصوص، سرقوا سيارة، وأطلق عليهم لصان النيران بشكل عشوائي، وفرا هاربين.
 
وبعد البحث تمكنت وحدة مباحث نجع حمادي، من ضبط صلاح.ع.ص، وشهرته صالح غراب، مقيم بقرية أولاد نجم، أثناء اختبائه عند خطيبته بقرية هو، بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وجاري البحث عن المتهم الثاني.

وأوضحت التحريات أن صاحب مكتب تأجير سيارات بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، قام بتأجير سيارة لأحد المواطنين وبعد انتهاء مدة الإيجار بثلاثة أيام لم يقم بإعادتها وباستخدامه لجهاز التتبع قام بتحديد مكانها بنجع حمادي، فحضر وقام بإبلاغ نجدة نجع حمادي التي حضرت على الفور وما أن شاهد لص السيارة سيارة النجدة حتى ترك السيارة ولاذ بالفرار وعقب استلام صاحب السيارة سيارته حتى عاد مرة أخرى حاملا بندقية آلية ومعه اثنين وما أن شاهد القتلى الثلاث حتى قام بإطلاق أعيرة نارية عليهم مما إدي إلى مصرعهم اعتقادا منه بأنهم قاموا بإبلاغ النجدة.

وذكر شهود العيان، أن اللصوص أطلقوا النيران على الطفل في البداية وحاول والده إنقاذه إلا أن طلقات النيران قتلته أيضا كما قتلت المجني عليه الثالث.


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