تعرف على إجمالي صادرات وواردات ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة



وأضاف خلال البيان الصادر اليوم، أنه بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1200 حاوية مكافئة تقريبا كما تم دخول وخروج عدد 10912 ألف شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.



وأشار إلى أن بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 28 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 33 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.



وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 105 آلاف طن تقريبا.