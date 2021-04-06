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5 احتمالات قد ينتهي بهم الموسم الثالث من الآنسة فرح

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بعد تصدر الموسم الثالث من مسلسل الآنسة فرح تريند منصة شاهد vip كأكثر المسلسلات حصولًا على مشاهدات خلال الفترة الحالية، يتبقى 4 حلقات فقط على ختام الموسم الثالث، ومعها نجمع 5 احتمالات قد ينتهي بيهم الموسم خاصةً مع ظهور شخصيات جديدة قد تؤثر على سير العلاقات بين شخصيات المسلسل

1- زواج فرح من الممثل إياد
بعد الظهور الخاطف الذي ظهر به النجم شريف نور الدين في دور إياد، حيث يقوم بشخصية ممثل في إحدى أعمال ماجد الألفي، التقت به فرح وأعجب كل منها بالآخر، لتتمكن أخيرًا من فك عقد مقتل طارق التي واجهتها في علاقتها مع هشام، فهل تنجح الأمور هذه المرة وتتزوج فرح للمرة الثانية من إياد.. أم أن عقدة طارق ستظل معها حتى النهاية

2- مقتل نادين على يد أبو وردة
لم تكتشف الشرطة حتى الآن من قتل سمير، ولكن بعدما كانت جميع الأصابع تُشير إلى أنيسة، ظهر أبو وردة، وهو شكري صاحب الفندق المنافس لنادين، واكتشفت الشرطة أن له علاقة بسمير قبل مقتله، واختتم المسلسل أسبوعه الماضي بأبو وردة يصطحب نادين إلى العين السخنة، فهل نشهد مقتل نادين هذا الموسم؟

3- القبض على عاصى الغول
بعدما أدركت الشرطة أن عاصي الغول متواجد في الغردقة، لم يكتشف أحدًا بأنه كان متنكرًا في هيئة أيتن اللايف كوتش الخاصة بعلياء، والتي قررت الذهاب إلى الأسكندرية لترتاح قليلًا من أجواء الفندق، فما الذي يخططه عاصي الغول – ميريام هذه المرة، وهل ستتمكن الشرطة من القبض عليه؟

4- عودة شادي ونادين مرة أخرى
ومن ناحية أخرى يحاول شادي العودة إلى نادين مرة أخرى، بعدما تأكد إنه مازال يحبها، ولكنه ينتظر انتهاء علاقتها مع شكري، حتى يحاول معها مرة أخرى، فهل تعود إليه ويصبح كل شيء مثلما كان؟ أم يقتلها أبو وردة قبل ذلك؟

5- القبص على أبو وردة
لم تكن الشرطة على علم بشخصية أبو وردة، ولكن أثناء التحقيق مع أنيسة أخبرتهم بأنه شكري، صاحب الفندق المنافس لنادين، ومن هنا بدأت الشرطة بالبحث عنه لاشتباههم في كونه قاتل سمير، خاصةً بعد كمية المكالمات الأخيرة التي أجراها مع سمير قبل مقتله، فهل تتمكن الشرطة من القبض عليه قبل قتله لنادين، وهل له علاقة بعاصي الغول؟

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
5 احتمالات قد ينتهي بهم الموسم الثالث من الآنسة فرح
5 احتمالات قد ينتهي بهم الموسم الثالث من الآنسة فرح
5 احتمالات قد ينتهي بهم الموسم الثالث من الآنسة فرح
5 احتمالات قد ينتهي بهم الموسم الثالث من الآنسة فرح
5 احتمالات قد ينتهي بهم الموسم الثالث من الآنسة فرح
5 احتمالات قد ينتهي بهم الموسم الثالث من الآنسة فرح

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