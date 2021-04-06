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موسيماني يزف الخبر السعيد لأكرم توفيق

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض فريق النادي الأهلي مواجهة يوم الجمعة المقبل أمام ضيفه سيمبا التنزاني والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر مباراة سيمبا التنزاني تحصيل حاصل لكلا الفريقين بعدما ضمن الأهلي وسيمبا التنزاني التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط فيما يأتي الفريق التنزاني الصدارة بـ13 نقطة.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إشراك أكرم توفيق في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام نظيره سيمبا التنزاني.

ولم يشارك أكرم توفيق مع النادي الأهلي منذ فترة ليست بالقصيرة حيث كانت أخر مشاركاته أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر بعدما حل بديلا قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة.

وجاء استقرار موسيماني على إشراك أكرم توفيق في اللقاء من أجل إراحة عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر والذي يُشارك بصفة أساسية في تشكيل الفريق الأحمر.

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الاهلي الابطال أكرم توفيق

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