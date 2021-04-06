تجارية الإسماعيلية تتابع التزام العارضين بقوائم الأسعار في معرض "أهلا رمضان"

تفقد إيهاب زهدي عضو مجلس إدارة الغرفة بمحافظة الإسماعيلية، ُرافقه محمد السيد مدير عام الغرفة معرض " أهلا رمضان" للوقوف على التزام العارضين بقوائم الأسعار وتطبيق الخصم وجودة المنتجات، كما تفقدت الدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس سيدات الأعمال، الجناح المخصص للعارضات من أعضاء المجلس لمتابعة ما يقدمونه للمواطنين من سلع ومنتجات ومشغولات يدوية وتلبية كافة احتياجاتهم.



وأوضح أحمد إسماعيل رئيس الشئون الاقتصادية والتجارية بالغرفة أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في اليومِ الأول له قبل دقائق من إغلاق المعرض لشراء مستلزمات شهر رمضان الكريم من " الياميش " الذي يُقدم بأسعار تنافسية بين العارضين وجودة عالية.



يأتي ذلك بناءً على توجيهات النائب أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بمتابعة العارضين بمعرض "أهلًا رمضان" ٢٠٢١ ومدى التزامهم بقائمة الأسعار المعلنة مُنذ اول يوم افتتاح المعرض والتأكيد على تطبيق الخصم المتفق عليه لصالح المواطنين التي تصل الى 25% وجودة المنتجات والسلع المعروضة.



ويقام معرض "أهلًا رمضان" ٢٠٢١ تحت إشراف الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بمركز شباب الشيخ زايد والذي تم افتتاحه ولمدة شهر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والنائبة فيبى فوزي وكيل مجلس الشيوخ.

