محافظ الدقهلية يشهد تكريم 178 من التلاميذ والطلاب"زهور التربية والتعليم" بيوم اليتيم



وقد استهدفت الاحتفالية تكريم 178 من التلاميذ والطلاب أبناء المدارس بجميع المراحل التعليمية من الايتام وذلك بمنحهم شهادات التكريم وشهادات الاستثمار.



هذا وكان برنامج الحفل قد بدأ بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن من الطالب أحمد عيد شوقي بمدرسة الحسين الثانوية الصناعية بطناح، وتم تقديم فقرات فنية لفرقة الفنون الاستعراضية للدكتور أيمن على الاستعراضية.



وقد أكد " مختار " خلال كلمته بالإحتفالية،على ان الدولة والمحافظة بكامل اجهزتها تعمل على تنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المزيد من الدعم والرعاية لهؤلاء الابناء.



وأضاف اننا نقف بكل قوة نحو تنمية المواهب للمتفوقين منهم لنأخذ بايديهم نحو مستقبل افضل وحياة هانئة مستقرة ولنعمل معا من اجل دمجهم بالمجتمع ليكوانوا عناصر فعالة يساهمون معنا في بناء مصر المستقبل.



وأشار" محافظ الدقهلية" الى ضرورة ان يستمر تضافر جهودنا من اجل نشر روح التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع ونشر المحبة والألفة والتسامح بين الجميع فكفالة "هؤلاء الابناء " هى مسئولية جميع أفراد المجتمع كما حثنا ديننا الاسلامى الحنيف وجميع الرسالات السماوية ووجه محافظ الدقهلية الشكر لجميع القائمين على تنظيم الحفل وجميع الفرق المشاركة.



واكد محافظ الدقهلية ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإهتمام ببناء الانسان ومد العون والمساندة والدعم لأبناء مصر من كل الفئات بالمحافظات المصرية، ففي محافظة الدقهلية.



شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم لتكريم زهور التربية والتعليم ابناء المدارس من الايتام على مستوى المحافظة بمناسبة يوم اليتيم لعام 2021 م والتي أقيمت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والسيدة منال الغندور السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور عبد الغني الغازى مديرعام التربية الاجتماعية، والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الامناء.