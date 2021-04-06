الاتحاد الألماني يكشف عن موقفه تجاه مدرب المنتخب

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه لا يفكر في الاستغناء عن المدير الفني للمنتخب الأول، يواخيم لوف، قبل الموعد المنتظر لرحيله عن المنصب، وذلك رغم الهزيمة الكارثية أمام منتخب مقدونيا الشمالية 1-2، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.





قال رئيس الاتحاد الألماني، فريتز كيلر، في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين: "المباراة المخيبة للأمال أمام مقدونيا الشمالية لن تغير جدولنا الزمني".





وأضاف: "أعلنا بوضوح منذ البداية أننا سيكون لدينا مدرب جديد، مع استئناف تصفيات كأس العالم في سبتمبر (أيلول)، ولن نعلق على العملية الجارية حالياً".





وكان لوف أعلن في مارس (آذار) الماضي، أنه سيرحل عن تدريب المنتخب الألماني عقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري.





ورغم الهزيمة المحرجة أمام منتخب مقدونيا الشمالية، واصل مدير الاتحاد الألماني، أوليفر بيرهوف، دعمه ليواخيم لوف (61 عاماً).





وقال بيرهوف: "لوف يتمتع بالكفاءة والخبرة لقيادة المنتخب بشكل ناجح في كأس الأمم الأوروبية، يواخيم متحمس للغاية لتحقيق النجاح في آخر بطولة له كمدرب للمنتخب".





ومنذ إعلان لوف عن موعد رحيله عن المنصب، بدأ بيرهوف اتصالاته بالمرشحين المحتملين لخلافته.





وقال بيرهوف: "ستكون هناك المزيد من المحادثات والاجتماعات في الأسابيع المقبلة، وأعتزم اقتراح اسم المدرب الجديد على اللجنة التنفيذية للاتحاد على هامش البطولة الأوروبية".





وفي مباراة مقدونيا الشمالية، تلقى المنتخب الألماني أول هزيمة له في تصفيات كأس العالم خلال نحو 20 عاماً.





وأضاف: "بالطبع لم يكن من المفترض أن نخسر أمام مقدونيا الشمالية، وتسبب افتقاد الفرص والذكاء مجدداً في عدم نجاحنا في حسم المباراة مبكراً، وقد أوقعنا أنفسنا في مشكلة بلا داعي مجدداً".