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3 تترات في رمضان من توقيع أصاله

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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3 تترات في رمضان من توقيع أصاله
تستعد النجمة أصالة، لإزالة الستار عن أعمالها الغنائية بمسلسلات رمضان حيث ستغني 3 تترات لأعمال درامية برمضان 2021.

ويكون المسلسل الأول"قصر النيل" للنجمة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، عمر السعيد، نبيل عيسى، صلاح عبد الله ناردين فرج، أحمد خالد صالح، مريم الخشت، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

والعمل الدرامي الثاني للنجمة روجينا، ويحمل عنوان"بنت السلطان".

مسلسل "بنت السلطان" أول بطولة مطلقة لروجينا، ويشاركها فيه عدد من الفنانين أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي تشويقي، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج ممدوح شاهين.

أما المسلسل الثالث وهو"حرب أهلية" للنجمة يسرا، ويشاركها في العمل كل من باسل الخياط، أروى جودة ومحمود حجازي وجميلة عوض وسارة التونسي، ويعد العمل من اخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وانتاج سينرجي والعدل جروب
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