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محافظ بني سويف يُكرًم قبطان بحري شارك تعويم السفينة الجانحة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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كّرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الكابتن محمد كامل القاضي "قبطان بحري بهيئة قناة السويس" وأحد أفراد الطاقم الذي شارك في جهود تعويم السفينة البنمية العملاقة التي جنحت أثناء مرورها في المجرى الملاحي لقناة السويس أواخر شهر مارس الماضي.

جاء ذلك خلال استقباله "بمكتبه" للقبطان البحري" أحد أبناء محافظة بني سويف، حيث أهداه المحافظ درع محافظة بني سويف، تقديرا لمشاركته ضمن أفراد طاقم تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن" معربا عن سعادته بمشاركة أحد أبناء المحافظة في هذه الملحمة البطولية التي ظل يراقبها العالم أجمع، نظرًا للأهمية الإستراتجية للقناة وتأثيرها على حركة الاقتصاد التجارة العالمية.

وأشاد محافظ بني سويف، بإدارة الدولة للأزمة رغم التحديات وحملات التشويه والتشكيك، حتى أثلج الله صدورنا بالنجاح في إنهاء الأزمة وأثبت أبنا مصر قدرتهم على التعامل بإقتدار مع الأزمات، وانتظمت حركة المرور بالممر الملاحي العالمي.


من جهته أعرب قبطان بحري "محمد القاضي" عن إمتنانه لهذه اللفتة الطبية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وحرصه على لقائه بمكتبه لتكريمه وإهدائه درع المحافظة، مشيرًا إلى اعتزازه بهذا التكريم بصفة خاصة لأنه جاء من محافظته "بني سويف" التي يعتز ويفخر بانتمائه لها، ويكن كل تقدير واحترام لأهلها الطيبين.
محافظ بني سويف يُكرًم قبطان بحري شارك تعويم السفينة الجانحة
محافظ بني سويف يُكرًم قبطان بحري شارك تعويم السفينة الجانحة
محافظ بني سويف يُكرًم قبطان بحري شارك تعويم السفينة الجانحة
محافظ بني سويف يُكرًم قبطان بحري شارك تعويم السفينة الجانحة
محافظ بني سويف يُكرًم قبطان بحري شارك تعويم السفينة الجانحة
محافظ بني سويف يُكرًم قبطان بحري شارك تعويم السفينة الجانحة

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