أحمد كرارة ينضم لقائمة أبطال مسلسل "خيبة أمل"

يُشارك الفنان الشاب أحمد كرارة في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "خيبة أمل".



وروج أحمد كرارة لذلك المسلسل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلاً :"خيبة أمل في رمضان

على روتانا دراما، و LBC الفضائية، نتمنى لكم متابعة طيبة".



مسلسل "خيبة أمل" من ﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري، ﺗﺄﻟﻴﻒ جوزيف عبيد، بطولة أحمد كرارة، طلال مارديني، أنوار أبو حمدان، كارلوس عازار، دوري الاسمراني، جوي سلامة.



وفي سياق آخر، يُعرض للفنان أحمد كرارة حاليًا مسلسل "في يوم وليلة"، وهو بطولة أحمد رزق، صلاح عبدالله، آيتن عامر، عابد عناني، داليا مصطفى، محمد مهران، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، مؤمن نور، محمد جمعة، حسني شتا، ولاء الشريف، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل