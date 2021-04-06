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ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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اختتمت اليوم فعاليات دورة تدريب الأئمة، بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي، ووزارة الأوقاف بقنا، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب بقنا، وممثلين من أوقاف قنا.

وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لا يألوا جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة لكل مؤسسات المجتمع المدني حيث أن القوافل المختلفة إلى النجوع والقرى والمدن تعد كلها من أدوار الجامعة في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب بان الجامعة بيت خبرة لكافة الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني وهي بيت خبرة ومركز إشعاع علمي وثقافي وتسعى إدارة الجامعة جاهدة إلى تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع المدني وتنويع مجالات التعاون مع كافة المؤسسات.

وتوجه الدكتور ماهر علي جبر، وكيل مديرية أوقاف قنا بالشكر والامتنان إلى جامعة جنوب الوادي على تقديم كل أوجه الدعم للأئمة في مثل هذه الدورة وأشاد أيضًا بدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودوره الملموس في المجتمع المحلى.

وفى نهاية الحفل قام الدكتور أحمد كمال نصارى والدكتور صلاح سليم بتكريم الأئمة الذين شاركوا في دورة التدريب.

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