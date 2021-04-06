بعد وفاة والدتها.. فريدة سيف النصر تطلب الدعاء لشقيقها

طالبت الفنانة فريدة سيف النصر

الدعاء لشقيقها بالشفاء العاجل بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت فريدة سيف النصر منشورًا قالت فيه:"صوتي رايح، كنت هاكلم كل المحترمين اللي كلموني وكتبولي وعلي رأسهم نقيبنا، سامحوني أمي روحي راحت مني، كورونا مش هزار، إدعو لـ بدر أخويا".



وفي سياق آخر، تشارك فريدة سيف النصر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" «موسى"، وهو بطولة بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، منذر رياحنة، صبري فواز، هبة عبدالغني، عارفة عبدالرسول، سيد رجب، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.