Advertisements

بعد وفاة والدتها.. فريدة سيف النصر تطلب الدعاء لشقيقها

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
طالبت الفنانة فريدة سيف النصر
الدعاء لشقيقها بالشفاء العاجل بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت فريدة سيف النصر منشورًا قالت فيه:"صوتي رايح، كنت هاكلم كل المحترمين اللي كلموني وكتبولي وعلي رأسهم نقيبنا، سامحوني أمي روحي راحت مني، كورونا مش هزار، إدعو لـ بدر أخويا".

وفي سياق آخر، تشارك فريدة سيف النصر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" «موسى"، وهو بطولة بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، منذر رياحنة، صبري فواز، هبة عبدالغني، عارفة عبدالرسول، سيد رجب، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن حضور شيكابالا لقمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موسيماني يزف الخبر السعيد لأكرم توفيق

منذ ساعة و نصف

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 15 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ يوم

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ ثلث ساعة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

برشلونة يعلن خضوع نجمه لجراحة ناجحة

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن أحدث السبت

منذ حوالي 4 ساعات

"التنمية المحلية" توضح مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالصيف.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

08:36 ص

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

02:57 ص

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

06:42 ص

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج