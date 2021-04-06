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'الأعلى للإعلام' و'الوطنية للصحافة' يحتفلان بتسليم شهادات توفيق أةضاع الإصدارات القومية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:35 م
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
ميسون أبو الحسن
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يحتفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اليوم، بتوفيق أوضاع الصحف القومية التي تديرها الهيئة الوطنية للصحافة، وتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المُقدمة من الهيئة للمجلس، وذلك وفقًا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

وتقام احتفالية كبرى ظهر الأحد المقبل، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات القومية.

الجدير بالذكر أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الاحتفالات التي يقيمها المجلس، لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المُقدمة من الصحف، وأيضًا تراخيص القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية.

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