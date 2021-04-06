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محافظ القاهرة يشدد على تطبيق القانون بكل حزم على المقاهي المخالفة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة لمواطني العاصمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها.


جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة إجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كنفرانس.


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.


كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.


ووجه  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الإجتماع رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات، برفع درجة الاستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبا  بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية .


كما أكد محافظ القاهرة على متابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت اعتباراً من ١٧ إبريل ٢٠٢١ ، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.


ووجه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارىء خاصة في المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح  والطرق المؤدية إليها.



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