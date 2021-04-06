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برشلونة يعلن خضوع نجمه لجراحة ناجحة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:38 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
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قال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، أجرى جراحة ناجحة في غضروف الركبة اليسرى، وذلك تحت إشراف الطاقم الطبي لناديه.

أوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن كوتينيو لن يكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق حتى يكمل عملية تعافيه.

وكان كوتينيو تعرض للإصابة 29 ديسمبر  الماضي أمام ايبار في ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل اللاعب البرازيلي 24 هدفاً في 90 مباراة خاضها مع الفريق، منذ انضمامه إليه قادماً من ليفربول الإنجليزي في 2018، وجاءت ثلاثة من أهدافه في الموسم الحالي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد، كما أن الفريق سيكون على موعد مع غريمه التقليدي ريال مدريد، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

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