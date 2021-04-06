روسيا تسجل 8328 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 8328 إصابة جديدة بفيروس كورونا و389 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، وتعافى 8902 مصابا بكوفيد 19.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1747)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (702)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (533).

ومنذ بداية تفشي الوباء، سجلت روسيا 4 ملايين و597868 إصابة بالفيروس، وتعافى حتى الآن 4 ملايين و220035 شخصا، وتوفي 101106 أشخاص.

وكانت روسيا، أطلقت منذ نهاية العام الماضي، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورنا في جميع الأقاليم.