محافظ الدقهلية يتفقد الزريعة السمكية تمهيدًا لإلقائها في النيل

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الذريعة السمكية من البلطي، تمهيدا لإلقائها بفرع النيل أمام قرية ويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، وكفر الدبوسي بمركز شربين، بهدف دعم وتنمية الثروة السمكية.



وأكد المحافظ أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الأسماك، ودعم الصيادين وتوفير فرص عمل.



وأشار مختار أن إجمالي الذريعة التي تم استلامها اليوم نصف مليون واحدة من الذريعة كمرحلة أولى، تم إحضارها من مفرخ صان الحجر بمحافظة الشرقية.



وأضاف محافظ الدقهلية ان ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير بحيرات مصر ودعم الثروة السمكية بها وبفرعي النيل، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.



رافق المحافظ خلال التفقد، نادر محي الدين، مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار، وفهمي علام، مدير عام إدارة الثروة السمكية بالمحافظة.

