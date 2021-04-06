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كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام تونجيت

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:40 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة تونجيت السنغالي يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع تونجيت الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز ثم انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي الرياضي التونسي من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك لقاء تونجيت بتشكيل مكون من:

حارس: محموج عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - شيكابالا – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مروان حمدي.

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