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تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 12 أبريل 2021

وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي الي انخفاض الرؤية الأفقية

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:


غدا الأربعاء:

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية.

يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

اعتبارا من الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (6:4) درجة مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا حتي القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا.

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.

اضطراب في الملاحة البحرية: علي البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح (70:60 كم) وارتفاع الموج (4:3) متر.

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.

يوم الأحد المقبل:
نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين المقبل:

نشاط الرياح: علي مناطق من جنوب سيناء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا


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