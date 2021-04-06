مصممة أزياء حفل موكب نقل المومياوات نور عزازي لـ"الفجر الفني " تفاجأت بمكالمة الرئاسة.. وفستان نيللي كريم كان كله يدوي

الفجر الفني



وعن ردود الأفعال قالت نور :" أكثر تعليق أثر فيّ أنهم قالوا لي أنتي شرفتينا و فخر مصر، فبالتأكيد هذا الكلام كبير بالنسبة لي، فخر لي أنني أشترك في حدث مثل هذا وهذا شئ كبير كثيرًا".









حقق حفل موكب نقل المومياوات الملكية نجاحًا كبيرًا، وتحدث الجميع عن تصميم الملابس التي كانت توجد في الحفل وبالأخص فساتين المشاهير، فالتقى "" بمصممة ازياء هذا الحفل نور عزازاي، تحدثت عن مشاركتها في الحفل، عن تصميمها لمبلاس الشخصيات التي تواجدت في الحدث، الكثير من الأمور.وإلى نص الحوار :-أعربت الاستايليست نور عزازي عن سعادتها، بمشاركتها في حفل نقل المومياوات الملكية، وردود الأفعال التي تلقتهاوقالت نور عن مشاركتها : قامت الاستايليست مي جلال بترشيحي في بداية شهر ٩، لكي أتواجد في هذ الحدث، قدمت تصميماتي لمعالي وزير السياحة والأثار ، وعلى أساس ذلك أخذت الموافقة لكي أكون في هذه الحدث، ثم بدأت في العمل" .أما عن تصميمها لمبلابس الشخصيات فقالت نور:" أول شئ بدأت فيه العمل على فستان نيللي كريم، فأخذ منا ثلاثة أسابيع، لأن الشغل فيه كان يدوي كله بالأحجار الذهبية التي كانت تستخدمها الفراعنة، والفستان كان بليسيه أبيض شيفون ، كان من المفترض أن يأخذ الفستان وقت أطول ولكن كنا نحاول بقدر الإمكان إنجازه بوقت أقل، لأنه يوجد به الكثير من التفاصيل، لأن بليسيه يتم عن طريق الشغل اليدوي، فحاولنا أن نقوم بعمله في وقت أقل بسبب التصوير" .وأستكملت نور حديثها قائلة:" حاولت أن يظهر الفستان جديد وفي ذات الوقت أن يأخذ من روح الفراعنة، أن يستطع أحد أن يرتديه أيضًا، أما بالنسبة لفستان جاسمين طه فكانت القماشة مطرزة وقمنا بتزويد عليها تطرزات لكي تعطي الروح الفروعنية" .وتابعت نور حديثها قائلة :" شعوري لا أستطع وصفه، أريد أن أشكر الكثير، فجاء لي الكثير من المكالمات والرسائل، وصحافة كثيرة تواصلوا معي ولك أتخيل أن بالخارج الناس ستتحدث عن الفساتين ووسائل التواصل الإجتماعي كلها كانت تتحدث عن الفساتين، فأشكر كل الناس التي دعمتني وأمنوا بي ، ويكفي عليّ المكالمة التي أتت لي من الرئاسة تشكرني، فهذا شرف كبير ليا أن أكون موجودة بحدث مثل هذا ".أما عن الفوائد التي ستعود علينا بسبب هذا الحدث فقالت نور:" هذا الحدث سيعود علينا بالكثير من الفوائد، منها أننا سننظر للمصممين المصريين بأنهم سيستطيعوا أن يشتركوا في أعمال كبيرة مثل هذا، ويستطيعوا أيضًا منافسة المصممين الأزياء العالميين" .