ما لا تعرفه عن فوائد اللوز الصحية

يعتبر اللوز من الأطعمة المفيدة للصحة، ويعود السبب إلى احتوائه على الكالسيوم، كما أن اللوز غني بالألياف وفيتامين هـ. وبه أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول، ويساعد على تخفيف التوتر، وتحسين الحالة المزاجية.

وإليكم أهم الفوائد الصحية للوز:

اللوز من المكونات المليئة بالزيوت النباتية، وهي مركبات تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول، كما يخفض مستويات الكوليسترول الضار.





يحتوي اللوز على الكالسيوم وهو مفيد جداً في بناء العضلات والعظام والقلب.





بديل الألبان: لمن يعانون من الحساسية تجاه منتجات الألبان فإن حليب اللوز يعد بديلاً صحياً رائعاً، لإنه خالي من اللاكتوز والكوليسترول وغالبًا ما يكون مدعومًا بالعناصر الغذائية والفيتامينات.





غني بالألياف: الألياف تحافظ على مستوى السكر في الدم، وتحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة، وتقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





إنقاص الوزن: يعمل تناول اللوز على الشعور بالشبع، وبالتالي يقلل من الرغبة المستمرة في تناول الطعام.





يعمل اللوز على تخفيف الحرقة، وتحسين مرونة الجلد، وتحسين الحالة المزاجية.





يخفف الغثيان الذي يصاحب الحمل، لذا يمكن للنساء الحوامل الاستمتاع بأكل اللوز المحمص.