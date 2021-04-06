العراق: إحباط مخطط لاغتيال عناصر أمن في كركوك

أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، مخططًا إرهابيًا لاغتيال منتسبين في الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية بمحافظة كركوك بشمال البلاد.

وأصدرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بيانًا قالت فيه: "بناء على توجيهات المراجع العليا بمتابعة العناصر الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على إرهابيين اثنين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، أن "الإرهابيين اعترفا من خلال التحقيقات الأولية معهما بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية العام الماضي عن طريق قيادي في داعش الإرهابي".

وأوضح البيان أن "الإرهابيين كلفا بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، كما اعترفا بكسب وتجنيد الشباب الأحداث داخل مدينة كركوك".